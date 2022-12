Le surendettement c’est un phénomène qui touche beaucoup de personnes actuellement. Mais qu’en est-il vraiment de cette réalité? Et face à une telle situation, y a-t-il des possibilités de s’en sortir?

Le surendettement est une situation qui peut arriver à tout le monde. Lorsqu’on arrive à un point où on ne parvient plus à s’acquitter de ses mensualités de crédits, on fait face alors à un surendettement. Deux cas peuvent alors se produire. Le premier, vous avez fait plusieurs demandes de crédit : un crédit conso, un emprunt automobile et un crédit immobilier. Vous avez actuellement trois crédits et vous devez payer vos créanciers tous les mois. Mais vous n’y arrivez plus malgré tous vos efforts. Un autre cas de figure, c’est lorsque votre rémunération n’arrive plus à couvrir le paiement de vos créances tous les mois. À ce moment-là, vous ne pouvez plus payer tous les crédits que vous avez contractés. Vous devenez alors surendetté. Il est pourtant primordial de trouver une solution immédiate pour se sortir de cet engrenage. Car dans le cas contraire, vous risquez d’avoir des soucis au niveau de votre établissement bancaire et aussi avec la justice si vous ne payez pas vos dettes.

Le cas des particuliers

Lorsqu’on fait face à une situation de surendettement, on est obligé de trouver des solutions pour s’en défaire. En effet, il existe désormais des moyens et des formules adaptées conçues pour les personnes qui font face à un surendettement. Il existe une commission créée pour aider les personnes qui font face à une situation de surendettement. La commission de surendettement est présente dans tous les départements français et est à l’écoute de tous les clients ayant besoin de leur aide. Le rôle de cette commission est d’étudier votre dossier et d’établir un plan qui vise à situer votre situation d’endettement. La commission essaiera par la suite de trouver une solution adaptée à toutes les situations et cela cas par cas. Le but étant de rétablir la situation financière de chaque personne inscrite chez eux et faisant face à un surendettement.

Les solutions dépendront de chaque cas et aussi de la gravité de chaque situation financière. Si vous êtes dans la possibilité de régler vos dettes suivant les délais établis avec vos créanciers, la commission se chargera de chercher un accord à l’amiable avec ces derniers pour vous sauver de la situation. Dans le cas contraire, la commission essaiera de trouver des solutions vous permettant de régler une partie de vos dettes.

La rachat de crédit peut-il être une solution?

Cette solution peut en effet être un solution, mais ce n’est pas le remède miracle. C’est une solution parmi d’autres, mais un regroupement de crédit peut vous éviter la commission de surendettement. Dans tous les cas, une simulation ne vous engage en rien.